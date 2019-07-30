Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı!
Vedat Milor son dakika haberini Twitter hesabından paylaştı! Adalar Belediye Başkanı CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısına ait restaurantta ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'a fiziki müdahale uygulandı. Belediyenin çizdiği sınırların dışına çıkarak yol üzerine masa koyup insanların yürümelerini engelleyen Ada Keyf Restoran isimli mekanda şikayetini dile getiren Vedat Milor, fiziki şiddete maruz kaldı. Yaşadığı olayı Twitter hesabından duyuran Milor, "Beni denize doğru itti. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Adalar Belediye Başkanı CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısına ait restarurantta ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'a fiziki müdahale uygulandı. Yaşadıklarını kişisel Twitter hesabından paylaşan Vedat Milör, itildiğini ve denize düşmekten son anda kurtulduğunu söyledi. Vedat Milor şiddete maruz kaldığı o anları şu sözlerle ifade etti...
"SANA NE LAN FAZLA KONUŞMA!"
Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran'ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan "sana ne lan, fazla konuşma" diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.
Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi.
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