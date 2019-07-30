Son dakika haberi: Vedat Milor Burgazada'da CHP'li Erdem Gül'ün yardımcısının restaurantında saldırıya uğradı!

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.