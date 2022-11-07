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Haberler Magazin SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

Son dakika... Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, geçtiğimiz yıl kendi mekanında öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

07.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 07.11.2022 11:20
SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

ECE ERKEN YENİDEN ADLİYEDE!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor...Ece Erken, öldürülen eşi Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

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SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamaya bugün devam edilecek.

SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için Ece Erken ve avukatları erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken herhangi bir açıklama yapmadı.

SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ilk duruşma geçtiğimiz ağutos ayında başladı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu.

SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

Duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken'in, gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

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