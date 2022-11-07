SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor
Son dakika... Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, geçtiğimiz yıl kendi mekanında öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.
07.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 07.11.2022 11:20
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ilk duruşma geçtiğimiz ağutos ayında başladı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu.