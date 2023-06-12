SON DAKİKA: Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda polisleri görünce neye uğradığını şaşıran ikili, Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü. İşte Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş hakkındaki son dakika haberinin detayları...
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı.
HAVALIMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.
DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.
Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.