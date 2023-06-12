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Haberler Magazin SON DAKİKA: Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

SON DAKİKA: Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda polisleri görünce neye uğradığını şaşıran ikili, Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü. İşte Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş hakkındaki son dakika haberinin detayları...

12.06.2023 16:15 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:29
SON DAKİKA: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

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SON DAKİKA: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı

Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı

HAVALIMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.

SON DAKİKA: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı

DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı

Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

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