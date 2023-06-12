SON DAKİKA: Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

HAVALIMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.