SON DAKİKA: Bensu Soral eşi Hakan Baş ile boşandı! Yollarını ayıran ikili 'ihanet' iddialarıyla gündemi sarsmıştı, tek celsede bitti
Bensu Soral eşi Hakan Baş ile boşandı! Yollarını ayıran ikili 'ihanet' iddialarıyla gündemi sarsmıştı... Son günlerde haklarında peş peşe ihanet haberleri çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı. Evlilikleri 3 yıl süren çift, boşanmalarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Hakan Baş, Simge İnce ile parti çıkışı trafik ışıklarında yakalanmış ve panik halleri kameralara yansımıştı.
Son dakika haberi Bensu Soral ile eşi Hakan Baş cephesinden geldi. 3 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yollarını ayıran ikili 'ihanet' iddialarıyla gündemi sarsmıştı...
EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ
29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın birbirini aldattıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını kabul eden ikiliden kötü haber geldi. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; bir süredir sessiz olan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 3 yıllık evliliklerini bitiren ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.
BİR KAÇ GÜN ÖNCE!
Güzel oyuncu Bensu Soral'la evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve adı sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Hakan Baş, gece yarısı faka bastı. 2018 yılında evlendiği ünlü oyuncu Bensu Soral'la evlerini ayırdıkları iddia edilen iş adamı, önceki gece aralarında popçu Edis'in de olduğu arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Baş'ın burada bir kadınla samimi halleri dikkat çekti.
Parti sonrasında Hakan Baş, Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile Nişantaşı'nda araç içinde görüntülendi. Gazetecileri fark edince şoförüne "Gaza bas" talimatı veren Baş, sıkışan trafiğin kurbanı oldu.
İKİSİ DE PANİK YAPTI!
Objektiflere yakalanan ünlü iş adamı panik yaşadı. Arabayı kenara çekip aşağı inen Baş, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi birşey yok aramızda" dedi. Simge İnce ise "Hakan çok yakın arkadaşım. Beni Edis'in evine götür diye rica ettim. Şimdi Edis'in evine gidiyoruz. Bizi takip edebilirsiniz" dedi. İkilinin panik halleri ise kafa karıştırdı.