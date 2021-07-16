SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! "Tek duam anneme bulaşmamış olması" dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi Aylin Coşkun'dan geldi. Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Instagram hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu ve kendisi ile temasa geçen kişilerin test yaptırması gerektiğini ifade etti. "Tek duam anneme bulaşmamış olması" diyen Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ve 16 kilo aldığını açıklamıştı.
16.07.2021 13:16
- Son Güncelleme: 16.07.2021 13:24