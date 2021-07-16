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SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! "Tek duam anneme bulaşmamış olması" dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi Aylin Coşkun'dan geldi. Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Instagram hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu ve kendisi ile temasa geçen kişilerin test yaptırması gerektiğini ifade etti. "Tek duam anneme bulaşmamış olması" diyen Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ve 16 kilo aldığını açıklamıştı.

16.07.2021 13:16 - Son Güncelleme: 16.07.2021 13:24
SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! Tek duam anneme bulaşmamış olması dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?

AYLİN COŞKUN'DAN ÜZEN HABER!

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, koronavirüse yakalandı. "Tek duam anneme bulaşmamış olması" diyen Coşkun Instagram'dan test sonucunu paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! Tek duam anneme bulaşmamış olması dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?

'DİKKATSİZİN BİRİ YAKTI HEPİMİZİ'

Koronaya yakalanmamak için çok dikkatli davrandığını ifade eden Coşkun, 'Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi."

SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! Tek duam anneme bulaşmamış olması dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?

"TEK DUAM ANNEME BULAŞMAMIŞ OLMASI"

"Tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm' dedi.
SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! Tek duam anneme bulaşmamış olması dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?

3 gün önce bir düğünde sahne alan ünlü şarkıcı, "Elim ayağım titriyor uzun zaman sonra sahneye çıkacağım için" dedi. İş insanı Volkan Aslan ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı eşinin evde yemeklerini beğenmediğini söylemişti.

SON DAKİKA: Aylin Coşkun'dan üzen haber! Tek duam anneme bulaşmamış olması dedi paylaştı, sağlık durumu nasıl?

Açıklamaları ile dikkat çeken Coşkun, yaklaşık 1,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ifade ederek herkesten dua etmesini istemişti.