Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş insanıyla konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sabancı ise Aygün Aydın'ın bu hamlesinden rahatsız olup koruma kararı aldırmıştı. Ancak karara aldırış etmeyen Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili paylaşım yapmaya devam etti. O paylaşımlar ise Aygün Aydın'ın başını yaktı. İşte detaylar…

09.07.2021 18:49 - Son Güncelleme: 09.07.2021 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





