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Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş insanıyla konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sabancı ise Aygün Aydın'ın bu hamlesinden rahatsız olup koruma kararı aldırmıştı. Ancak karara aldırış etmeyen Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili paylaşım yapmaya devam etti. O paylaşımlar ise Aygün Aydın'ın başını yaktı. İşte detaylar…

09.07.2021 18:49 - Son Güncelleme: 09.07.2021 18:49
Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş insanıyla konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

ZORLAMA HAPSİ
Hakan Sabancı ise Aygün Aydın'ın bu hamlesinden rahatsız olup koruma kararı aldırmıştı. Koruma kararına uymayıp sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi.

Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef alan Aydın, İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

NE OLMUŞTU?
Aygün Aydın, geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı'nın sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını yayınlayarak "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bunlarla nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu

Aydın'ın bu hamlesinin ardından ise sosyal medyada ortalık karıştı. Ünlü isim, sosyal medyada kendisinin 'deli gibi' gösterilmek istendiğini mesajları bu nedenle ifşa ettiğini söyledi.