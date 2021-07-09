Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı affetmedi o paylaşımların bedeli ağır oldu
Son dakika: Aygün Aydın cezaevine gönderildi! Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş insanıyla konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sabancı ise Aygün Aydın'ın bu hamlesinden rahatsız olup koruma kararı aldırmıştı. Ancak karara aldırış etmeyen Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili paylaşım yapmaya devam etti. O paylaşımlar ise Aygün Aydın'ın başını yaktı. İşte detaylar…
NE OLMUŞTU?
Aygün Aydın, geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı'nın sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını yayınlayarak "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bunlarla nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" ifadelerini kullanmıştı.