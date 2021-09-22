Son dakika: Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Son dakika: Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi! Ünlü şef Arda Türkmen, yaklaşık bir yıl önce YouTuber Melodi Elbirliler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün evlilikle taçlandırdı. Arda Türkmen ile Melodi Melodi Elbirliler, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir törenle mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin düğününden ilk görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
22.09.2021 21:14
- Son Güncelleme: 22.09.2021 21:23
Ünlü şef Arda Türkmen, yaklaşık bir yıl önce YouTuber Melodi Elbirliler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, bu akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Arda Türkmen ile Melodi Melodi Elbirliler'e mutluluklar diledi.
YouTuber Melodi Elbirliler'in gelinliği ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Elbirliler'in gelinliği beğenerek tam not verdi. Bir kısmı ise yanlış bir tercih olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Arda Türkmen ile Melodi Melodi Elbirliler'in arasındaki boy farkı da dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Arda Türkmen ile Melodi Melodi Elbirliler'in boyunu sordu.