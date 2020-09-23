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Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu

Masterchef jüri üyeleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın ardından bir acı haber de Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Somer Şef sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üvey babasını kaybettiğini açıkladı. İşte Somer Sivrioğlu'nun o paylaşımı...

23.09.2020 16:39 - Son Güncelleme: 23.09.2020 16:39
Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun üvey babası hayatını kaybetti.

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Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu

Somer Şef, üvey babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Siviroğlu paylaşımında,"Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağolsun.

Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Somer Şef'in üvey babasının cenazesi dün ikindi namazını müteakip; Bodrum Kızılağaç Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu

Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında Danilo Zanna da İtalya'da yaşayan babasını kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı.

Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya da Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu

Tatar kökenli Somer Sivrioğlu, 1971 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Turizm İşletmeciliği mezunu oldu. Annesinin Bodrum'daki meyhanesinde ara ara yemek de yapıyordu ama şef olmaya, turizm otelcilik okuduktan sonra yüksek lisans için gittiği Avustralya'da karar verdi. Master yaparken bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı.

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