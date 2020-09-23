Somer Sivrioğlu'nun acı günü! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kara haberi böyle duyurdu
Masterchef jüri üyeleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın ardından bir acı haber de Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Somer Şef sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üvey babasını kaybettiğini açıkladı. İşte Somer Sivrioğlu'nun o paylaşımı...
Somer Şef, üvey babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Siviroğlu paylaşımında,"Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağolsun.
Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Somer Şef'in üvey babasının cenazesi dün ikindi namazını müteakip; Bodrum Kızılağaç Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.
Tatar kökenli Somer Sivrioğlu, 1971 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Turizm İşletmeciliği mezunu oldu. Annesinin Bodrum'daki meyhanesinde ara ara yemek de yapıyordu ama şef olmaya, turizm otelcilik okuduktan sonra yüksek lisans için gittiği Avustralya'da karar verdi. Master yaparken bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı.