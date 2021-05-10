Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz'dan 'pes' dedirten dekolte!

Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz 'pes' dedirten paylaşımlarına devam ediyor. Meşhur gelin Solmaz Çiros, son haliyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan Solmaz Çiros, bir dönem Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programında yer alıyor ve kalça danslarıyla dikkat çekiyordu. Şimdilerde aldığı kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Solmaz Çiros, dekolteli pozlarıyla sosyal medya gündeminde.

10.05.2021 17:49 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





