Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz'dan 'pes' dedirten dekolte!
Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz 'pes' dedirten paylaşımlarına devam ediyor. Meşhur gelin Solmaz Çiros, son haliyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan Solmaz Çiros, bir dönem Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programında yer alıyor ve kalça danslarıyla dikkat çekiyordu. Şimdilerde aldığı kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Solmaz Çiros, dekolteli pozlarıyla sosyal medya gündeminde.
10.05.2021 17:49
- Son Güncelleme: 10.05.2021 17:59
BAMBAŞKA BİRİ OLDU!
Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz son haliyle sosyal medya gündeminde... Derin göğüs ve bacak dekolteli paylaşımlarda bulunan Solmaz'ı görenler, 'pes' diyor.
Evleneceksen Gel'in fenomen gelini Solmaz son haliyle herkesi şaşırttı. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu.
'Evleneceksen Gel' programında göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, kısa sürede popüler olduktan hem yeni şarkı hem de klip çekimlerinin peşini bırakmadı. Çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşırtıyor.
Solmaz Çiros son günlerde aldığı kilolarla gündem oldu. İnternette araştırma yapanlar Solmaz Çiros'un hayatını merak ediyor. Aslen İzmirli olan Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi.
Roman bir ailenin 4 çocuğundan biri olan Solmaz, sekizinci sınıfa kadar okudu ve aşık olunca okulu bıraktı.