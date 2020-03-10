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Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi

Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. 19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğdu, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir. Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir.

10.03.2020 15:47 - Son Güncelleme: 10.03.2020 15:47
Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi
Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi

Özcan Deniz'in eski eşi ünlü oyuncu hakkında demediğini bırakmadı... İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile milyonları kendisine hayran eden Özcan Deniz gündemi sallamaya devam ediyor. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından, özel hayatıyla gündeme gelen ve Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce de evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin çok şaşıracağınız eski eşleri...

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Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi
Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi

İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen eşleri..

Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi
Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi
Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi

Seda Sayan-Sinan Engin

Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi
Şok sözler ''çok çürük biri çıktı'' Özcan Deniz'in boşandığı eşi Handan hanım ağzına geleni söyledi
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