Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış
Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban rolüyle unutulmazlar arasına giren Özgür Ozan, yıllar sonraki hayatındaki gerçekle herkesi şoke etti. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, dünyaca ünlü ikizlerin babasına benzerliğiyle şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan özel hayatının mercek altına alınmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen Hüsnü Çoban karakteriyle Arka Sokaklar'a damga vuran Özgür Ozan'ın benzeri olay oldu.
Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban rolüyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Ozan, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan'ın benzeri, dünyaca ünlü ikizlerin babası çıktı. Herkes ikizlerle gördüğü kişiyi Özgür Ozan zannetti. Sevilen Hüsnü Çoban karakteriyle Arka Sokaklar'a damga vuran Özgür Ozan'ın benzeri olay oldu.