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Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış

Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban rolüyle unutulmazlar arasına giren Özgür Ozan, yıllar sonraki hayatındaki gerçekle herkesi şoke etti. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, dünyaca ünlü ikizlerin babasına benzerliğiyle şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan özel hayatının mercek altına alınmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen Hüsnü Çoban karakteriyle Arka Sokaklar'a damga vuran Özgür Ozan'ın benzeri olay oldu.

03.10.2019 22:34 - Son Güncelleme: 03.10.2019 22:35
Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış

Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban rolüyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Ozan, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan'ın benzeri, dünyaca ünlü ikizlerin babası çıktı. Herkes ikizlerle gördüğü kişiyi Özgür Ozan zannetti. Sevilen Hüsnü Çoban karakteriyle Arka Sokaklar'a damga vuran Özgür Ozan'ın benzeri olay oldu.

Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Şok olacaksınız! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babasıymış

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

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