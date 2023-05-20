Sırrını bizzat kendisi paylaştı! Bir ömür fit tutan Pınar Altuğ diyeti! İşte güzel oyuncunun zayıf kalma reçetesi!

Ünlü isimlerin zayıflamak için denediği birçok yöntem ve diyet bulunuyor. Özellikle son zamanlarda "İntermittent fasting" ya da "aralıklı oruç" olarak bilinen yöntem ünlülerin yeni favorisi haline geldi. Pınar Altuğ'un sağlıklı bir görünüm elde etmek için aralıklı oruç diyeti yaptığı öğrenildi. 48. yaşında olan Pınar Altuğ'un fit vücudunun sırrı çözüldü.