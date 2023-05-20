Sırrını bizzat kendisi paylaştı! Bir ömür fit tutan Pınar Altuğ diyeti! İşte güzel oyuncunun zayıf kalma reçetesi!
Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un fit ve sağlıklı görünümünün sırrı sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz yapması olarak biliniyor. Altuğ, yeterli miktarda protein, karbonhidrat, yağ ve lif içeren besinleri tüketerek vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri almayı önemsiyor. Aynı zamanda düzenli egzersiz yaparak formunu koruyor. Pınar Altuğ, fit görünümünün sırrını uzun bir süre sonra ilk kez açıkladı.
20.05.2023 10:52 - Son Güncelleme: 20.05.2023 22:24
Ünlü isimlerin zayıflamak için denediği birçok yöntem ve diyet bulunuyor. Özellikle son zamanlarda "İntermittent fasting" ya da "aralıklı oruç" olarak bilinen yöntem ünlülerin yeni favorisi haline geldi. Pınar Altuğ'un sağlıklı bir görünüm elde etmek için aralıklı oruç diyeti yaptığı öğrenildi. 48. yaşında olan Pınar Altuğ'un fit vücudunun sırrı çözüldü.