Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler gözlerine inanamadı! Sana ne oldu Yalçın abi! 63 yaşında...

Uzun yıllar ekranlarda "Yalçın Abi" olarak bilinen ve milyonların sevgisini kazanan fenomen sunucu Yalçın Çakır, programın sona ermesinin ardından gözlerden uzak, sakin bir hayat seçti. Bir dönem televizyon ekranlarında sıklıkla yer alan Çakır, şimdi 63 yaşında, dingin ve sade bir yaşam sürüyor. Gözlerden uzak, sade bir yaşam tercih eden Çakır'ın bu yeni hali, onu tanıyanları şaşkına çeviriyor.
Bir dönemin fenomen sunucusu, "Yalçın Abi" olarak bilinen Yalçın Çakır, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı ve değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.
62 yaşında, Muğla'da sakin bir hayat yaşayan Çakır, ekranlardan uzaklaşmasının ardından aldığı kilolar ve beyazlayan saçlarıyla tanınmaz hale geldi.
Uzun bir süredir gözlerden kaybolan Çakır, kameradan uzak, dingin bir yaşam tercih etmişti.