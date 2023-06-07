Şipşak 53 kiloya düşüren Merve Özbey diyeti! Tek bir formülle iki beden düştü! İşte fazla kilolardan çatır çutur kurtulmanın yolu

Merve Özbey, doğum sonrası kilolarından kurtularak sağlıklı bir şekilde formuna geri döndü. Ünlü şarkıcı sağlıklı yaşam tarzıyla ve uzmanlar tarafından önerilen yöntemleri takip ederek bu süreci başarıyla atlattı. Kendi sağlığına odaklanırken, aynı zamanda bebeğine zaman ayırmayı ihmal etmedi ve bu dengeyi başarıyla sağladı. 53 kilo olan güzel şarkıcı fit formuyla dikkatleri üzerine çekiyor.