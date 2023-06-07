Şipşak 53 kiloya düşüren Merve Özbey diyeti! Tek bir formülle iki beden düştü! İşte fazla kilolardan çatır çutur kurtulmanın yolu
Ünlü şarkıcı Merve Özbey doğum sonrası kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtuldu ve fit formunu geri kazandı. Özbey doğumun ardından sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli egzersizlerle kilo verme sürecine girdi ve bu süreçte büyük bir disiplin gösterdi. Özbey'in sağlıklı beslenme programı dengeli ve protein açısından zengin bir diyeti içeriyor. Ayrıca düzenli egzersiz yaparak vücut şekillendirme çalışmalarına da önem verdi.
07.06.2023 11:57 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:08
Merve Özbey, doğum sonrası kilolarından kurtularak sağlıklı bir şekilde formuna geri döndü. Ünlü şarkıcı sağlıklı yaşam tarzıyla ve uzmanlar tarafından önerilen yöntemleri takip ederek bu süreci başarıyla atlattı. Kendi sağlığına odaklanırken, aynı zamanda bebeğine zaman ayırmayı ihmal etmedi ve bu dengeyi başarıyla sağladı. 53 kilo olan güzel şarkıcı fit formuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Merve Özbey doğum sonrası kilo verme sürecinde sadece fiziksel sağlığına değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığına da dikkat etti.