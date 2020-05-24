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Sinem Umaş estetikle tanınmaz hale geldi! İşte Gelinim Olur Musun? ile tanınan Sinem Umaş'ın son hali...

"Gelinim olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, geçtiğimiz Şubat ayında polis memurlarına mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve Umaş hakkında, "Görev yaptırmama için direnme" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ancak mahkeme, sanık Umaş'ın kişiliği ve sosyal durumunu dikkate alarak verilen cezayı 3 bin lira adli para cezasına çevirdi. 90'lı yılların ortalarında başlayan gelin - kaynana yarışmaları furyasının unutulmaz isimlerinden olan Sinem Umaş'ın son halini görenler tanıyamadı! Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş, estetikle bambaşka birisi oldu.

24.05.2020 09:40 - Son Güncelleme: 24.05.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





