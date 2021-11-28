Sinem Kobal'ın tekne paylaşımı sosyal medyayı salladı! Edis Görgülü'nün doğum gününde ortaya çıkan kareyi görenler o detayı merak etti
Sinem Kobal'ın tekne paylaşımı sosyal medyayı salladı! Edis Görgülü'nün doğum gününde ortaya çıkan kareyi görenler o detayı merak etti... Son dönemde konserleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Edis Görgülü bugün yeni yaşını kutluyor. Ünlü isme sanat samiasından arkadaşları adeta mesaj yağdırıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeğine hamile olan eşi Sinem Kobal, Edis'in yaş gününde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Teknede çekilen kareyi yayınlayan Sinem Kobal'ı görenler, Edis Görgülü ile arasındaki yaş farkını merak etti.
28.11.2021 15:03
- Son Güncelleme: 28.11.2021 15:05
Sinem Kobal'ın tekne paylaşımı sosyal medyayı salladı! Edis Görgülü'nün doğum gününde ortaya çıkan o kareyi görenler merak etti; 'Sinem Kobal ile Edis Görgülü'nün yaşı kaç?'
Sanatçı dostları tarafından sosyal medyada doğum günü kutlaması yağmuruna tutulan Edis için bir paylaşım da Sinem Kobal'dan geldi.
Lalin adında bir kız evlat dünyaya getiren ve şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan Edis'in yeni yaşını kutladığı kare ile dikkat çekti.
Teknede çekilen fotoğrafı paylaşan Sinem Kobal'ın paylaşımının ardından ünlülerin yaşları merak konusu oldu. İşte başta Sinem ve Edis olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...