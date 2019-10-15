Sinem Kobal'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal meğer...

Sinem Kobal'ın makyajsız halini görenler şoke oldu. Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, doğal haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Tanınmış isimler genellikle çok fazla göz önünde bulundukları için her daim makyajlı olmayı tercih ediyorlar. Hal böyle olunca ciltleri yıpranabiliyor. Bazı ünlü isimler makyaj güzeli olurken bazıları ise doğuştan güzeller... İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

15.10.2019 14:44 - Son Güncelleme: 15.10.2019 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





