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Haberler Magazin Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: "Lalin anneye Leyla bana..."

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: "Lalin anneye Leyla bana..."

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti... Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu restoran çıkışı kameralara yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu Sinem Kobal'la ayrılık iddiasına yanıt verdi. İşte Sinem Kobal'ın anneliği ve çocukları hakkında da konuşan Kenan İmirzalıoğlu'dan gelen samimi açıklamalar...

22.09.2022 13:52 - Son Güncelleme: 22.09.2022 14:01
Sinem Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: Lalin anneye Leyla bana...

"LALİN ANNEYE LEYLA BANA..."

İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı!

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Sinem Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: Lalin anneye Leyla bana...

Dadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve Selena'yla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Sinem Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: Lalin anneye Leyla bana...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2020'de Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Sinem Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: Lalin anneye Leyla bana...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu. 2'nci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu restoran çıkışı kameralara yansıdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la ayrılık iddialarına da yanıt verdi.

Sinem Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: Lalin anneye Leyla bana...

Gazetecilerin ısrarlı sorusu üzerine yakışıklı oyuncu, "Tövbe estağfurullah, keşke sormasıydın. Boş" yanıtını verdi.

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