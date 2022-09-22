Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: "Lalin anneye Leyla bana..."
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti... Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu restoran çıkışı kameralara yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu Sinem Kobal'la ayrılık iddiasına yanıt verdi. İşte Sinem Kobal'ın anneliği ve çocukları hakkında da konuşan Kenan İmirzalıoğlu'dan gelen samimi açıklamalar...
22.09.2022 13:52 - Son Güncelleme: 22.09.2022 14:01
Dadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve Selena'yla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu. 2'nci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu restoran çıkışı kameralara yansıdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la ayrılık iddialarına da yanıt verdi.