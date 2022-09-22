Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıkladı! İki kızı olan çiftin boşanacakları iddia edilmişti: "Lalin anneye Leyla bana..."

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu. 2'nci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu restoran çıkışı kameralara yansıdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la ayrılık iddialarına da yanıt verdi.