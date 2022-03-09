Sinem Kobal'ın annesi tarz değiştirdi güzelliği sosyal medyayı salladı görenler 'kızıyla aynı' diyor! İşte 2 torunlu anneanne Nuray Kobal...
Sinem Kobal'ın annesi tarz değiştirdi güzelliği sosyal medyayı salladı. 34 yaşındaki Sinem Kobal, 2. bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden Lalin adında bir kız evlada sahip olan Sinem Kobal ailesi ile gündemde. Babası, kardeşi derken Sinem'in annesi Nuray Kobal da adından söz ettirdi. Tarzını değiştiren Sinem Kobal'ın annesine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Anne - kızın benzerliği ise dikkat çekti.
09.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 09.03.2022 09:19
Sinem Kobal'ın annesi tarz değiştirdi güzelliği sosyal medyayı salladı! Nuray Kobal'ıgörenler 'kızıyla aynı' diyor! İşte 2 torunlu anneanne Nuray Kobal ve sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
21 Ekim'de ilk bebeği Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Son hali merak konusu olan 7 aylık hamile Sinem Kobal'ın sosyal medya hesabından yapacağı ilk paylaşım büyük bir merakla bekleniyor.