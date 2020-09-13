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Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...

Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'dan tatil sonrası ilk paylaşım geldi. 1 yıldır aşk yaşadığı spor hocası Umut Duygu ile tatile çıkan Terzioğlu, 2020 yazını ailesinin Marmaris'te kiraladığı evde geçirdi. Bikinili görüntülenen Terzioğlu'dan tatil sonrası ilk paylaşım geldi. 'Pazar' paylaşımında bulunan oyuncu, arkadaşı Sinem Kobal gibi makyajsız hali ile takipçilerinin karşısına çıktı.

13.09.2020 17:32 - Son Güncelleme: 13.09.2020 17:32
Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...

Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da makyajsız hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu 'Pazar' notlu pozuyla dikkat çekti. İşte Burçin Terzioğlu ve ünlülerin makyajsız halleri...

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Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...
Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...

TUVANA TÜRKAY

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