Sinem Kobal'dan sonra yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu da paylaştı! 40 yaşındaki Burçin Terzioğlu...
Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'dan tatil sonrası ilk paylaşım geldi. 1 yıldır aşk yaşadığı spor hocası Umut Duygu ile tatile çıkan Terzioğlu, 2020 yazını ailesinin Marmaris'te kiraladığı evde geçirdi. Bikinili görüntülenen Terzioğlu'dan tatil sonrası ilk paylaşım geldi. 'Pazar' paylaşımında bulunan oyuncu, arkadaşı Sinem Kobal gibi makyajsız hali ile takipçilerinin karşısına çıktı.
13.09.2020 17:32
- Son Güncelleme: 13.09.2020 17:32
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