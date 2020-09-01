Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen fotoğraf! İşte hamile Sinem'in değişimi... 'Hamilelik kilosu çok yakışmış'

Oyuncu Sinem Kobal, Instagram paylaşımı ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın son halini görenler, 'Hamilelik kilosu çok yakışmış' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte değişimiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...