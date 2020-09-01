Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen fotoğraf! İşte hamile Sinem'in değişimi... 'Hamilelik kilosu çok yakışmış'
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz günlerde kontrol çıkışında görüntülenen Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez kameralara takılmış ve günlerce konuşulmuştu. Doğuma sayılı günler kala güzel oyuncudan paylaşım geldi. 7 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımını görenler, hamilelik kilolarının yakıştığı yönünde yorumlarda bulundu. İşte kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...
01.09.2020 15:08
- Son Güncelleme: 01.09.2020 15:23
Oyuncu Sinem Kobal, Instagram paylaşımı ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın son halini görenler, 'Hamilelik kilosu çok yakışmış' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte değişimiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
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