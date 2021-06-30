Sinem Kobal zebra desenli bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu doğal güzelliği beğeni topladı
Sinem Kobal zebra desenli bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçen aylarda kızı Lalin'i kucağına alan taze anne Sinem Kobal, zebra desenli bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozu…
30.06.2021 23:00
- Son Güncelleme: 30.06.2021 23:00
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, 6 ay önce kızı Lalin'i dünyaya getirmişti.
Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğini Lalin adında güzel bir kız çocuğu ile taçlandıran Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde ise ailesiyle birlikte tatil için Marmaris Selimiye'ye gitmişti.
Kızı Lalin ile ilk tatiline çıkan Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmemişti.
Siyah büstiyeriyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan Sinem Kobal'ın kısa sürede doğum kilolarından kurtulması dikkat çekmişti.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.