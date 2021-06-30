Sinem Kobal zebra desenli bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu doğal güzelliği beğeni topladı

Sinem Kobal zebra desenli bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçen aylarda kızı Lalin'i kucağına alan taze anne Sinem Kobal, zebra desenli bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozu…

30.06.2021 23:00 - Son Güncelleme: 30.06.2021 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





