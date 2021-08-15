Sinem Kobal yeni yaşının ilk paylaşımını yaptı! Cesareti hayran bıraktı güzelliği mest etti gören dönüp bir daha baktı
Sinem Kobal yeni yaşının ilk paylaşımını yaptı! Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, önceki gün 34. yaşını kutladı. Kobal bugün ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adeta cesaretini konuşturdu. Hafif makyajlı bir pozunu filtresiz takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, güzelliği ile takipçilerini mest etti. Yakın çekim yaptığı selfieyi yayınlayan Kobal'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncu takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
15.08.2021 15:29
- Son Güncelleme: 15.08.2021 15:29
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020'nin Ekim ayında ise kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.