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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. 2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ilk günkü aşklarını hala devam ettiren ünlüler arasında. Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftine hayranları tarafından bebek baskısı başladı. Sinem Kobal'ın aşk dolu Instagram paylaşımına gelen bir yorum gündeme bomba gibi düştü! İşte ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları...

25.10.2019 17:16 - Son Güncelleme: 25.10.2019 17:16
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ya çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medyada aşka geldi. Eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Kobal'a yorum yağdı. Bir takipçisi, "Artık çocuk yapın" yorumuyla çok konuşuldu. İşte ünlü çiftlerin aşk pozları...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ya çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ya çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ya çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ya çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

DUYGU POLAT - BÜLENT POLAT

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