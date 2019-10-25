Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. 2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ilk günkü aşklarını hala devam ettiren ünlüler arasında. Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftine hayranları tarafından bebek baskısı başladı. Sinem Kobal'ın aşk dolu Instagram paylaşımına gelen bir yorum gündeme bomba gibi düştü! İşte ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları...
25.10.2019 17:16
- Son Güncelleme: 25.10.2019 17:16
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