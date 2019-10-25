Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na çocuk baskısı! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medyada aşka geldi. Eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Kobal'a yorum yağdı. Bir takipçisi, "Artık çocuk yapın" yorumuyla çok konuşuldu. İşte ünlü çiftlerin aşk pozları...