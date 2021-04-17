RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti beş buçuk ay önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti sık sık kızları Lalin hakkında açıklamalar yaptıysa da Lalin bir türlü yüzünü göstermemişti. Çift sonunda kural bozdu ve Lalin'le ilk paylaşım geldi. Bununla da yetinmeyen Sinem Kobal boğaz turu sırasında minik kızını kameralardan kaçınmadı ve minik Lain tüm Türkiye'yle tanışmış oldu. Sinem Kobal, Lalin'li paylaşımlarında sonra bu kez de makyajsız fotoğraflarıyla düşman çatlattı.

17.04.2021 17:37 - Son Güncelleme: 17.04.2021 17:37
Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medyada düşman çatlatıyor. Son olarak kızı Lalin'le paylaşımlar yapan Sinem Kobal bu kez nispet yaparcasına makyajsız fotoğraflarını paylaştı ve adeta düşman çatlattı.

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Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin sonunda yüzünü gösterdi.

Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Önce Sinem Kobal sevimli Lalin'le paylaşım yaptıç

Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Ardından İmirzalıoğlu ailesi boğaz turunda bir kez daha Lalin'i kameralarla tanıştırdı. Şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif olan Sinem Kobal şimdi de makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

DOĞAL SİNEM

Güzel anne Sinem Kobal'ın hafif makyajlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.