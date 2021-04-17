Sinem Kobal sosyal medyada bir açıldı pir açıldı sıfır makyaj fotoğraflarıyla yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti beş buçuk ay önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti sık sık kızları Lalin hakkında açıklamalar yaptıysa da Lalin bir türlü yüzünü göstermemişti. Çift sonunda kural bozdu ve Lalin'le ilk paylaşım geldi. Bununla da yetinmeyen Sinem Kobal boğaz turu sırasında minik kızını kameralardan kaçınmadı ve minik Lain tüm Türkiye'yle tanışmış oldu. Sinem Kobal, Lalin'li paylaşımlarında sonra bu kez de makyajsız fotoğraflarıyla düşman çatlattı.

17.04.2021 17:37 - Son Güncelleme: 17.04.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





