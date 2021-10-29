Sinem Kobal siyah bistüyeri ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi güzelliğiyle büyüledi
Sinem Kobal siyah bistüyeri ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Siyah bistüyeri ve pantolonuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncu, sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle takipçilerinden tam not alan Kobal, güzelliğiyle ise büyüledi. Ancak ünlü oyuncu paylaşımını, kısa bir süre sonra silerek herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
29.10.2021 22:23
- Son Güncelleme: 29.10.2021 22:25
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.