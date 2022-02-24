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Haberler Magazin Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti... Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Ege'de doğa ile iç içe yaşamayı tercih eden Sinem, şu sıralar ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapan ve son hali merak edilen Sinem, fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.

24.02.2022 15:24 - Son Güncelleme: 24.02.2022 15:24
Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti... Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen aylarda da ikinci bebek sürpriziyle hayranlarını sevindirmişti.

Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilginç bir karar aldı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi.

Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

EGE'DE DOĞA İLE İÇ İÇE HAYAT...

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