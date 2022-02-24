Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...
Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti... Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Ege'de doğa ile iç içe yaşamayı tercih eden Sinem, şu sıralar ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapan ve son hali merak edilen Sinem, fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.
24.02.2022 15:24 - Son Güncelleme: 24.02.2022 15:24
Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti... Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı!
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen aylarda da ikinci bebek sürpriziyle hayranlarını sevindirmişti.
2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilginç bir karar aldı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi.