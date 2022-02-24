Sinem Kobal paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi doğum için inzivaya çekilmişti...

2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilginç bir karar aldı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi.