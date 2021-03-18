Sinem Kobal paylaştı Lalin bebek sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu 'annesine benziyor' demişti...
Sinem Kobal paylaştı Lalin bebek sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, geçtiğimiz ekim ayında anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk bebekleri olan kızları Lalin'i kucağına alan çiftten Kenan İmirzalıoğlu, henüz kızı 2 aylıkken, "Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" demişti. Sosyal medyada Lalin bebeği göreceği günü iple çeken Kobal hayranları, güzel oyuncunun son paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Sinem Kobal paylaştı Lalin bebek sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu 'annesine benziyor' demişti... Kobal hayranları Lalin bebeği merak ediyor... Instagram'dan son olarak kumsalda çekilen bu fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal'a hayranlarından, 'Lalin bebeği ne zaman göreceğiz?', 'Lalin bebeği merak ediyoruz' mesajı yağdı.
Ekim ayında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin'in annesine benzediği ortaya çıktı. Doğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde gittiği doktor kontrolü çıkışında, Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı vermişti.
"LALİN ANNESİNE BENZİYOR AMA İÇERİDEN BİR KENAN BAKIYOR"
İmirzalıoğlu ise 2 aylık olan kızı için yöneltilen sorulara, "Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" yanıtını verdi. Eşi için "Muhteşem bir anne oldu" yorumunu yapan oyuncu, "2020 sizin için nasıl geçti?" sorusuna da, "Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz." dedi.