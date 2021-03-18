Sinem Kobal paylaştı Lalin bebek sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu 'annesine benziyor' demişti...

"LALİN ANNESİNE BENZİYOR AMA İÇERİDEN BİR KENAN BAKIYOR"

İmirzalıoğlu ise 2 aylık olan kızı için yöneltilen sorulara, "Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" yanıtını verdi. Eşi için "Muhteşem bir anne oldu" yorumunu yapan oyuncu, "2020 sizin için nasıl geçti?" sorusuna da, "Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz." dedi.