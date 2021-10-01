Sinem Kobal mayolu pozuyla her halinin güzelliğini kanıtladı! Yaza veda edemeyen Sinem Kobal 'Düğme ve Çitçit'le...
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kışın bir anda bastırmasıyla yaza veda ettiğimiz günlerde Sinem Kobal, mayolu bir selfiesini Instagram hesabında paylaştı. Duru güzelliği ile dikkat çeken Kobal'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyayı sallayan oyuncuya hayranları iltifat yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
01.10.2021 15:21
- Son Güncelleme: 01.10.2021 15:21
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Fotoğrafına meslektaşlarının aksine filtre ve photoshop uygulamayan oyuncuya hayranları iltifat yağdırdı. Sinem Kobal için "Duru güzellik", "Güzel ve zarif" yorumları yapıldı.