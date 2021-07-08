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Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal şu günlerde anne-baba olmanın keyfini yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nu ekranlarda görsek de Sinem Kobal tüm vaktini minik kızı Lalin için harcıyor ve ekranlara şimdilik ara vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarının rengini değiştiren ve herkesi şaşırtan Sinem Kobal yeni imajıyla ilk pozunu paylaştı.

08.07.2021 09:17 - Son Güncelleme: 08.07.2021 09:17
Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alan Kobal, İmajını tamamen yenileyerek, adeta bambaşka biri oldu. Yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını değiştiren Kobal, hayranlarını da ikiye böldü. Tabi tüm bunlar olurken Sinem Kobal yeni imajıyla ilk paylaşımını da yapmayı da ihmal etmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

İmajını tamamen yenileyen Kobal, adeta bambaşka biri oldu. Yıllardır sarı olan saçlarının rengini değiştirerek koyu renge boyatan güzel oyuncu, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun yeni imajını beğenerek "Güzele ne yakışmaz", "Bayıldım! Siyah senin rengin" yorumlarında bulundu.

Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ise Sinem Kobal'ın son halini beğenmediklerini ve eski haline dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Sinem Kobal'a sarı rengin daha çok yakıştığını belirten sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptı: "Eskiye dönmelisin", "Siyah renk hiç olmamış"

Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

Daha önce hikayesinde paylaşım yapan Sinem bu kezde hem yeni imajını hem de şıklığını konuşturdu.