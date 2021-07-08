Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal şu günlerde anne-baba olmanın keyfini yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nu ekranlarda görsek de Sinem Kobal tüm vaktini minik kızı Lalin için harcıyor ve ekranlara şimdilik ara vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarının rengini değiştiren ve herkesi şaşırtan Sinem Kobal yeni imajıyla ilk pozunu paylaştı.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alan Kobal, İmajını tamamen yenileyerek, adeta bambaşka biri oldu. Yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını değiştiren Kobal, hayranlarını da ikiye böldü. Tabi tüm bunlar olurken Sinem Kobal yeni imajıyla ilk paylaşımını da yapmayı da ihmal etmiyor.