Sinem Kobal kumral oldu yırtmaçlı elbisesiyle de pozunu verdi! Yılların sarışını olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem her haliyle güzel

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal şu günlerde anne-baba olmanın keyfini yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nu ekranlarda görsek de Sinem Kobal tüm vaktini minik kızı Lalin için harcıyor ve ekranlara şimdilik ara vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarının rengini değiştiren ve herkesi şaşırtan Sinem Kobal yeni imajıyla ilk pozunu paylaştı.

08.07.2021 09:17 - Son Güncelleme: 08.07.2021 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





