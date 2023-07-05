Sinem Kobal kıvırcık saçlarıyla yeşiller içinde mest etti "Muhteşemsin" Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kobal, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla gündeme geldi. İşte detaylar...