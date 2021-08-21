Sinem Kobal kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi yine güzelliği ile mest etti
Sinem Kobal kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, kırmızı bistüyeri ve pantolonuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Kobal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Sinem Kobal için "Her zamanki gibi çok güzelsin", "Kırmızılar içinde ateş ediyorsun" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
21.08.2021 20:03
- Son Güncelleme: 21.08.2021 20:19
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sinem Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.