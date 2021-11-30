Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ünlü çift şimdiden isim arayışına girdi! 3.5 aylık Sinem...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ünlü çift şimdiden isim arayışına girdi! 3.5 aylık Sinem Kobal şu sıralar ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, doktor kontrolünde öğrendiği gerçekle büyük bir mutluluk yaşadı. İşte son günlerde 'ikinci bebek erkek' haberi ile gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ünlü çift şimdiden isim arayışına girdi! 3.5 aylık Sinem çok heyecanlı...
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ikinci çocuklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri haber geldi. İşte İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin mutlu haberinin detayları...
DOKTOR BEKLENEN HABERİ VERDİ
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Üç buçuk aylık hamile olan Kobal, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi.
İKİNCİ BEBEK DE KIZ
Doktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor. Lalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu.
2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.