Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ünlü çift şimdiden isim arayışına girdi! 3.5 aylık Sinem...

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ikinci çocuklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri haber geldi. İşte İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin mutlu haberinin detayları...