Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi
2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Bir süre önce de ikinci çocuklarını bekledikleri ortaya çıkan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, evleri dar gelince taşınma kararı aldı. Evlendiklerinden bu yana Emirgan'da oturan çiftin, nakliye süreci kameralara takıldı. Çiftin yeni adresi Zekeriyaköy olacak.
19.01.2022 09:16
- Son Güncelleme: 19.01.2022 09:24
Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu Sinem Kobal 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. 2020'de de kızları Lalin dünyaya gelmişti. Sinem Kobal ikinci bebeklerine 4 aylık hamile.
Çiftin eşyaları, nakliye araçlarıyla Zekeriyaköy'e götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ve ailesinin evlerini taşıması iki gün sürdü.