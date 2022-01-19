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Haberler Magazin Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Bir süre önce de ikinci çocuklarını bekledikleri ortaya çıkan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, evleri dar gelince taşınma kararı aldı. Evlendiklerinden bu yana Emirgan'da oturan çiftin, nakliye süreci kameralara takıldı. Çiftin yeni adresi Zekeriyaköy olacak.

19.01.2022 09:16 - Son Güncelleme: 19.01.2022 09:24
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu Sinem Kobal 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. 2020'de de kızları Lalin dünyaya gelmişti. Sinem Kobal ikinci bebeklerine 4 aylık hamile.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

Hürriyet'in haberine göre; evlendiklerinden beri Emirgan'da oturan çift taşınma kararı aldı. Çünkü bahçelerinin iki çocuk için küçük kalacağını düşündüler.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

Çift, Zekeriyaköy'de daha büyük bir ev buldu. Ailesi için masraftan kaçınmayan İmirzalıoğlu'nun o bölgede oturan arkadaşı Aras Bulut İynemli'den de yardım aldığı öğrenildi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

Önceki gün Emirgan'daki evin önü çok hareketliydi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti taşınıyor! İkinci çocuk gelince evlerine sığamadılar işte 32 milyonluk evlerinin adresi

Çiftin eşyaları, nakliye araçlarıyla Zekeriyaköy'e götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ve ailesinin evlerini taşıması iki gün sürdü.

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