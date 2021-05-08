Sinem Kobal gözlerden uzak yaşayan babasının gençliği Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı! Annesi ne kadar fenomense babası o kadar uzak

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Şimdilik ekranlardan elini eteğini çeken Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. En az Sinem Kobal kadar aktif biri daha var o da annesi Nuray Kobal. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. Sinem Kobal'ın babasının gençliğine ait fotoğraf sosyal medyada patladı. Nedeni ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na olan inanılmaz benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

08.05.2021 16:51 - Son Güncelleme: 08.05.2021 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





