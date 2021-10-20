Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti
Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Sinem Kobal Instagram'da oldukça aktif. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın ev halini görenler hayran kaldı.
20.10.2021 18:00
- Son Güncelleme: 20.10.2021 18:06
Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Bir kız çocuğu annesi Sinem sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Sinem Kobal son karesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.