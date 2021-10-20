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Haberler Magazin Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Sinem Kobal Instagram'da oldukça aktif. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın ev halini görenler hayran kaldı.

20.10.2021 18:00 - Son Güncelleme: 20.10.2021 18:06
Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Bir kız çocuğu annesi Sinem sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Sinem Kobal son karesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Sinem Kobal'ın evden paylaştığı bu fotorğaf kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Güzel oyuncunun paylaşımı sonrası yaşı merak konusu oldu.

Sinem Kobal ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem dekolteli elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

İşte başta Sinem Kobal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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