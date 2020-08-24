Sinem Kobal doğuma 2 ay kala ilk kez görüntülendi! İşte Kenan İmirzalıoğlu ile 33 yaşındaki hamile eşi Sinem Kobal...
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi. 7 aylık hamile olan eşi ve bebeği hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" dedi. Karnı burnunda haliyle ilk kez görüntülenen Sinem Kobal ise pandemi nedeni ile muhabirlerle muhabbeti kısa tutmayı tercih etti. Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın boy farkı merak konusu olurken, hamileliği ile magazin gündeminin yakından takip edildiği isim olan 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın son halini görenler, 'Hamilelik çok yakıştı' şeklinde yorumlarda bulundu.
24.08.2020 16:07
- Son Güncelleme: 24.08.2020 16:37
Anne ve baba olmak için gün sayan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, önceki gün Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken objektiflere yansıdı. Habertürk'ün haberine göre; karnının belirginleştiği görülen Kobal'ın doktor kontrolünden çıktığı öğrenildi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"NE MUTLU BİZE"
Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını isteyen Sinem Kobal, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi: "Sağ olsunlar, çok destek oldular. Güzel bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize. Her şey yolunda. Pandemiden dolayı biz de zaten evdeyiz ve çok bir şey yapmıyoruz. O yüzden de sizlerle çok karşılaşamıyoruz. Şimdi de izninizi istiyoruz."
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