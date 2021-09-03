Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu
Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu! Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, derin dekolteli mini kıyafeti ile çimlerin üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşımının altına 'Eylül' notunu düşen Kobal, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, yoğun ilgi gösterdikleri paylaşımda Kobal'ı iltifat yağmuruna tuttu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
03.09.2021 21:57
- Son Güncelleme: 03.09.2021 21:57
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Sinem Kobal için "Yine çok güzelsin", "Göz kamaştırıyorsun" yorumları yapıldı.