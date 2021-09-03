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Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu

Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu! Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, derin dekolteli mini kıyafeti ile çimlerin üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşımının altına 'Eylül' notunu düşen Kobal, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, yoğun ilgi gösterdikleri paylaşımda Kobal'ı iltifat yağmuruna tuttu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

03.09.2021 21:57 - Son Güncelleme: 03.09.2021 21:57
Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi.

Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu

Güzel oyuncu, derin dekolteli mini kıyafeti ile çimlerin üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sinem Kobal derin dekolteli mini kıyafeti ile bağdaş kurdu ‘Eylül’ paylaşımı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Herkes onu konuştu

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Sinem Kobal için "Yine çok güzelsin", "Göz kamaştırıyorsun" yorumları yapıldı.

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