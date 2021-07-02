Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Sosyal medyadan paylaştığı tatil fotoğrafları ile adından söz ettiren oyuncu Sinem Kobal, mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Kobal'ı görenler, 'Lalin bebek nerede?' yorumlarında bulundu. Peki geçtiğimiz ekim ayında kızını kucağına alan Sinem Kobal doğum kilolarından nasıl kurtuldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...