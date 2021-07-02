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Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Sosyal medyadan paylaştığı tatil fotoğrafları ile adından söz ettiren oyuncu Sinem Kobal, mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Kobal'ı görenler, 'Lalin bebek nerede?' yorumlarında bulundu. Peki geçtiğimiz ekim ayında kızını kucağına alan Sinem Kobal doğum kilolarından nasıl kurtuldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

02.07.2021 17:19 - Son Güncelleme: 02.07.2021 17:19
Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Geçtiğimiz Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan güzel anne şimdilerde gönlünce tatil yapıyor.

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Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Sinem Kobal'ın paylaşımlarını görenler Lalin bebeği merak ediyor.

Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Son olarak mayolu pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan Sinem Kobal'ın doğum kilolarından nası kurtulduğu merak ediyor.

Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Peki Sinem Kobal doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Sinem Kobal deniz kenarından paylaştı gözler Lalin'i aradı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

İşte başta Sinem Kobal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...