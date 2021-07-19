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Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve Ekim ayında annelik duygusunu yaşayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile gündemden düşmeyen Kobal, ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirdi. İşte sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'in tatil fotoğrafları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

19.07.2021 17:43 - Son Güncelleme: 19.07.2021 17:50
Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

SARIŞINLIKTAN KUMRALA GEÇEN SİNEM'E BAKIN!

Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, altı ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor. Sinem Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun plaj paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

33 yaşındaki Sinem Kobal'ın bikinili pozlarına anne Nuray Kobal nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

AŞK BODRUM'DA!

Nihal Yalçın (40), bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı Berker Güven'le (26) ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

Sevgililer önceki gün Gümüşlük'teki bir plajdaydı.