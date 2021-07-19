Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!

33 yaşındaki Sinem Kobal'ın bikinili pozlarına anne Nuray Kobal nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...