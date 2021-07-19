Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan! Sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'e bakın!
Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti ilk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve Ekim ayında annelik duygusunu yaşayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile gündemden düşmeyen Kobal, ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirdi. İşte sarışınlıktan kumrala geçen Sinem'in tatil fotoğrafları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
19.07.2021 17:43
- Son Güncelleme: 19.07.2021 17:50
33 yaşındaki Sinem Kobal'ın bikinili pozlarına anne Nuray Kobal nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...