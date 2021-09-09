Sinem Kobal beyazlar içinde paylaştı sosyal medya sallandı! Dekolteli göbek açık üstü dikkat çekti sade makyajıyla göz kamaştırdı
Sinem Kobal beyazlar içinde paylaştı! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Instagram sayfasında yaptığı birbirinden renkli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Kobal, bu kez beyazlar içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Beyaz büstiyeri ve pantolonuyla objektif karşısına geçen oyuncu, fit haliyle beğeni toplarken sade makyajıyla göz kamaştırdı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.09.2021 17:49
- Son Güncelleme: 09.09.2021 17:49
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya kullanıcıları, Sinem Kobal için "Gözümüz gönlümüz açıldı", "Bu güzelliğe kalp dayanmaz", "Duru güzellik, bayılıyorum sana" yorumları yapıldı.