SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI, gözaltına mı alındı? Son dakika: Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? Sinan Sardoğan olayı nedir? Arife Gökçe bulundu mu?

Müge Anlı Sinan tutuklandı mı, itiraf mı etti, Arife Gökçe bulundu mu soruları gündemde yer alıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olaya ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Arife Gökçe'nin kaybında Sinan Sardoğan'ın üzerindeyken flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...