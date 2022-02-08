Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı açıkladı! Ayrılığın nedeni ihanet mi?
Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı açıkladı! İkinci kez nikah masasına oturan Burcu ile Sinan'ın ayrılığının nedeni ihanet mi? Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, "Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanıyorsunuz. Ayrılık sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor, doğru mu?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
AYRILIĞIN NEDENİ İHANET Mİ?
Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı açıkladı!
'İYİ Kİ İKİ EVLİLİĞİ DE YAPMIŞIM'
Bir magazin programına konuk olan Sinan Akçıl, geçen yıl ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile aldıkları bu boşanma kararı hakkında yöneltilen sorulara, "Bu karardan dönmem. Karşılıklı bir karar bu. Birisinin bir hamle yapması gerekiyor ya, o yüzden boşanma davasını ben açtım. Bu 3 yıl çok değerliydi. Ben sevdiğim kadınla iki kez evlendim ve asla pişman değilim. İyi ki bu iki evliliği yapmışım." demişti...
İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl'la yine boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, "Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanıyorsunuz. Ayrılık sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor, doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde bir magazin programında Mehmet Dinçerler hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekmiş, sosyal medyada olay olmuştu.