Sinan Akçıl’la ikinci kez boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı açıkladı! Ayrılığın nedeni ihanet mi?

'İYİ Kİ İKİ EVLİLİĞİ DE YAPMIŞIM'

Bir magazin programına konuk olan Sinan Akçıl, geçen yıl ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile aldıkları bu boşanma kararı hakkında yöneltilen sorulara, "Bu karardan dönmem. Karşılıklı bir karar bu. Birisinin bir hamle yapması gerekiyor ya, o yüzden boşanma davasını ben açtım. Bu 3 yıl çok değerliydi. Ben sevdiğim kadınla iki kez evlendim ve asla pişman değilim. İyi ki bu iki evliliği yapmışım." demişti...