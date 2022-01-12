Sinan Akçıl'ın sözleri Burcu Kıratlı'yı harekete geçirdi! İkinci kez evlenen ünlü çift boşanıyor!
Sinan Akçıl'ın sözleri Burcu Kıratlı'yı harekete geçirdi! İkinci kez evlenen ünlü çift bir kez daha boşanma haberleri ile gündeme geldi. Sinan Akçıl önceki gün, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl eşini kızdırdı. İddiaya göre eşinin açıklamalarını gören Kıratlı, soluğu avukatının yanında aldı boşanma davası için işlemleri başlattı.
Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, önceki gün iddiaları doğruladı: "Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz."
Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz.
"Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."
Hürriyet'in haberine göre; Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018'de Amsterdam'da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu. Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Burcu Kıratlı ile evleri ayırdık.