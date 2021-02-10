Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

Hazırlıklar başladı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışan ve çalkantılı bir dönemden geçen Sinan Akçıl ile eski eşi Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu. 38 yaşındaki Sinan Akçıl, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. İstemeye davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi şu sıralar düğün hazırlıklarıyla ilgileniyor. İtalya'nın romantik destinasyonu Como Gölü'nde balayı yapacak olan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah şahitleri bakın kim olacak...

10.02.2021 11:22 - Son Güncelleme: 10.02.2021 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





