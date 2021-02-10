Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...
Hazırlıklar başladı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışan ve çalkantılı bir dönemden geçen Sinan Akçıl ile eski eşi Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu. 38 yaşındaki Sinan Akçıl, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. İstemeye davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi şu sıralar düğün hazırlıklarıyla ilgileniyor. İtalya'nın romantik destinasyonu Como Gölü'nde balayı yapacak olan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah şahitleri bakın kim olacak...
ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl'ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl'ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.
DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ
Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.