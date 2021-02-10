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Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

Hazırlıklar başladı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışan ve çalkantılı bir dönemden geçen Sinan Akçıl ile eski eşi Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu. 38 yaşındaki Sinan Akçıl, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. İstemeye davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi şu sıralar düğün hazırlıklarıyla ilgileniyor. İtalya'nın romantik destinasyonu Como Gölü'nde balayı yapacak olan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah şahitleri bakın kim olacak...

10.02.2021 11:22 - Son Güncelleme: 10.02.2021 11:32
Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

HAZIRLIKLAR BAŞLADI!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Evlendikten 9 ay sonra boşanan ve boşandıktan 18 gün sonra yeniden barışan Sinan ile Burcu çiftinden güzel haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

İkinci kez evlenmek için gün sayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin nikâh töreninin detayları belli oldu. Hürriyet'in haberine göre çift; daha önce iddia edildiği gibi 14 Şubat'ta değil, 22 Şubat'ta Swissotel'de yapılacak bir törenle dünyaevine girecek.

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN

Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl'ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl'ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ

Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya davullu zurnalı isteme töreni! Nikah tarihi belli olan çiftin şahitleri bakın kim...

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın gelinlik ve damatlığını ise ünlü modacı Hakan Akkaya hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde son provasına giden oyuncu Burcu Kıratlı'ya annesi Gül Erçetingöz de eşlik etti.