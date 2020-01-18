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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

Evlendikleri günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti kısa süre içerisinde yollarını ayırmış, çiftin boşanmaları çok konuşulmuştu. Ancak çift daha fazla ayrı kalamadı ve ikinci defa evlenme kararı almıştı. Tabi barıştıktan sonra yine kriz haberleri gündeme gelse de çift nikah masasına yeniden oturacaklar. Bu kez rota Türkiye olacak...

18.01.2020 14:25 - Son Güncelleme: 18.01.2020 14:34
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

KRİZLER HİÇ BİTMEDİ

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl boşandıktan sonra ilişkilerine yeniden bir şans vermişti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

Ancak ünlü çift barıştıktan sonra yine kriz yaşadı. İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Tabi yeniden aralarını düzeltti. Şimdi de yeniden nikah masasına oturacaklar.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

AŞK KAZANDI

Hollanda'da yaptıkları evlilik yürümeyen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturacak.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

TÜRKİYE UĞURU

Kıratlı, "Yurt dışında denedik olmadı. İkinci düğün Türkiye'de olacak" dedi..

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

Peki Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı arasında neler yaşanmıştı?

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