Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor! Bu kez rota Türkiye...

Evlendikleri günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti kısa süre içerisinde yollarını ayırmış, çiftin boşanmaları çok konuşulmuştu. Ancak çift daha fazla ayrı kalamadı ve ikinci defa evlenme kararı almıştı. Tabi barıştıktan sonra yine kriz haberleri gündeme gelse de çift nikah masasına yeniden oturacaklar. Bu kez rota Türkiye olacak...

18.01.2020 14:25 - Son Güncelleme: 18.01.2020 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





