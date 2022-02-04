Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın evliliğinde ikinci şans da hüsran! Çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl’dan dikkat çeken talep

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılının aralık ayında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmişti. Çiftin bu evliliği 9 ay sürmüş, 2019 yılında boşanmışlardı. Tekrar barışan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçen yıl şubat ayında yeniden nikâh defterine imza atmıştı.