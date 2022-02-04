Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evliliğinde ikinci şans da hüsran! Çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl'dan dikkat çeken talep
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evliliğinde ikinci şans da hüsran! Çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, davaya gizlilik kararı aldırması ile dikkat çekti. 2019 yılındaki boşanmalarının ardından geçen yıl yeniden evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine boşanıyor. Sinan Akçıl, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açarak işi resmileştirdi.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evliliğinde ikinci şans da hüsran! Çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl'ın talebi dikkat çekti.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılının aralık ayında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmişti. Çiftin bu evliliği 9 ay sürmüş, 2019 yılında boşanmışlardı. Tekrar barışan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçen yıl şubat ayında yeniden nikâh defterine imza atmıştı.
GİZLİLİK TALEP ETTİ
Boşanma iddiası ile gündemden düşmeyen ikiliden kötü haber geldi. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez boşanma kararı aldı. Akçıl, avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
BURCU SİNAN'I SİLDİ!
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli olarak dava açan Akçıl, gizlilik talebinde bulundu. Çiftin gizli tutulan boşanma dosyasındaki iddiaları mahkemenin inceleme altına aldığı öğrenildi. Öte yandan Burcu Kıratlı, sosyal medya sayfasından 'Akçıl' soyadını sildi.
Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, geçtiğimiz hafta iddiaları doğruladı: "Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz."