Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine boşanıyor mu? İddialara yanıt Sinan'dan geldi gerçekler ortaya çıktı
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine boşanıyor mu? İddialara yanıt Sinan'dan geldi gerçekler ortaya çıktı. 2018 yılında Burcu Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Sinan Akçıl boşanma iddialarına yanıt verdi, bakın ne dedi...
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine boşanıyor mu? İddialara yanıt Sinan'dan geldi gerçekler ortaya çıktı...
Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, iddiaları doğruladı: Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz.
Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz.
"Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."
Hürriyet'in haberine göre; Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018'de Amsterdam'da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu. Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Burcu Kıratlı ile evleri ayırdık.