Simge Sağın’ın tarzı da paylaşımı da çok konuşuldu! Siyah sütyeniyle sahne alan Simge yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı
Simge Sağın'ın tarzı da paylaşımı da çok konuşuldu! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, son konserinde tercih ettiği sahne kostümüyle çok konuşuldu. Siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstünü yırtmaçlı mini eteğiyle kombinleyen Simge, konserde paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, daha sonra ise yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Her iki paylaşımıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan paylaşımları...
15.05.2022 17:29 - Son Güncelleme: 15.05.2022 17:29
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, dikkat çeken sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.