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Haberler Magazin Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Simge Sağın, yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşım, ünlü şarkıcının sevenlerine ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Adriana Lima görse kıskanır" derken bir başkası "Giyecek bir şey bulamadın mı" yorumunda bulundu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

06.09.2022 22:49 - Son Güncelleme: 06.09.2022 22:49
Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağı, iddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirmişti.

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Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Kostümlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Sağın, dikkat çeken Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Simge Sağın, yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlana paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşım, ünlü şarkıcının sevenlerine ikiye böldü.

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