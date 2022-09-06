Simge Sağın’dan yatakta iddialı poz! Gören bir daha baktı sosyal medya çalkalandı! “Adriana Lima görse kıskanır”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Simge Sağın, yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşım, ünlü şarkıcının sevenlerine ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Adriana Lima görse kıskanır" derken bir başkası "Giyecek bir şey bulamadın mı" yorumunda bulundu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...
06.09.2022 22:49 - Son Güncelleme: 06.09.2022 22:49